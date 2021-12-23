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Песня Эда Ширана «Shape Of You» стала первой песней, которую прослушали на Spotify три миллиарда раз 2:24
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Песня Эда Ширана «Shape Of You» стала первой песней, которую прослушали на Spotify три миллиарда раз

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:24

Песня Эда Ширана «Shape Of You» стала первой песней, которая набрала три миллиарда прослушиваний на Spotify. Об этом сообщил NME.

Трек из альбома «÷» поставил рекорд по прослушиваниям 22 декабря. Впервые он появился на стриминговом сервисе в январе 2017 года. Ширан назвал результат своей песни «абсолютно безумным».

«[„Shape Of You“] на самом деле не предназначалась для альбома. Когда я закончил писать песню, Бен Кук с моего лейбла сказал, что она должна стать синглом. Но я хотел, чтобы синглом была „Castle On The Hill“. Мы выпустили обе песни сразу… и я был неправ», — сказал музыкант.

Ранее еще несколько песен Ширана стали хитами Spotify — их прослушали более чем миллиард раз. Среди таких успешных треков были «Castle On the Hill», «Happier», «Galway Girl», «I Don’t Care» и «Beautiful People».

Недавно Ширан выпустил рождественский трек совместно с Элтоном Джоном. Песня под названием «Merry Christmas» — это благотворительный проект, доходы от которого идут в саффолкский музыкальный фонд Эда Ширана и фонд борьбы со СПИДом Элтона Джона.

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