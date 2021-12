Песня Эда Ширана «Shape Of You» стала первой песней, которую прослушали на Spotify три миллиарда раз

Песня Эда Ширана «Shape Of You» стала первой песней, которая набрала три миллиарда прослушиваний на Spotify. Об этом сообщил NME.

«[„Shape Of You“] на самом деле не предназначалась для альбома. Когда я закончил писать песню, Бен Кук с моего лейбла сказал, что она должна стать синглом. Но я хотел, чтобы синглом была „Castle On The Hill“. Мы выпустили обе песни сразу… и я был неправ», — сказал музыкант.

Ранее еще несколько песен Ширана стали хитами Spotify — их прослушали более чем миллиард раз. Среди таких успешных треков были «Castle On the Hill», «Happier», «Galway Girl», «I Don’t Care» и «Beautiful People».

Недавно Ширан выпустил рождественский трек совместно с Элтоном Джоном. Песня под названием «Merry Christmas» — это благотворительный проект, доходы от которого идут в саффолкский музыкальный фонд Эда Ширана и фонд борьбы со СПИДом Элтона Джона.