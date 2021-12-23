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Брижит Макрон подаст в суд из‑за конспирологической теории, что она — трансгендерная женщина

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:42

Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона намерена подать в суд из‑за распространившихся в интернете слухов о том, что она якобы трансгендерная женщина. Об этом сообщил Би-би-си со ссылкой на юриста Жана Энноши.

Брижит Макрон возмутили многочисленные публикации в соцсетях о том, что она якобы родилась мужчиной и носила имя Жан-Мишель Тронье. На различных площадках в сети сейчас можно найти десятки тысяч упоминаний этого имени.

Один из первых материалов о так называемом разоблачении первой леди Франции написала женщина по имени Наташа Рей. Она опубликовала статью в журнале ультраправой направленности. Затем информацию подхватили YouTube и газета Liberation.

На видеосервисе появилась трансляция, во время которой сторонники теорий заговоров, противники вакцинации и крайне правые активисты обсудили личность и возможную гендерную идентичность Брижит Макрон.

В основном, конспирологическую теорию поддержали те пользователи соцсетей, которые являются противниками Эмманюэля Макрона. В их числе, как сообщило издание, были сторонники движения QAnon.

Бриджит Макрон — общественный деятель и преподаватель, супруга 25-го президента Франции Эмманюэля Макрона. В апреле 2021 года ей исполнилось 68 лет. У Макрон трое взрослых детей от первого брака, завершившегося в 2006 году.

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