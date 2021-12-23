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Дмитрий Муратов перечислил Нобелевскую премию мира благотворительным организациям

Семён Гудошников
Сегодня в 15:26

Главный редактор «Новой газеты» передал присужденную ему Нобелевскую премию мира благотворительным организациям. Об этом сообщает Znak.com.

По словам Муратова, «получить премию было быстрее, чем потратить». Ее общая сумма составила 40,2 млн рублей. По 5 млн из них было направлено детскому хоспису «Дом с маяком», фонду «Подари жизнь», фонду «Круг добра», помогающему детям с СМА, фонду помощи хосписам «Вера».

Еще 10 млн были перечислены в медицинский фонд работников СМИ, который помогает журналистам бороться с такими тяжелыми заболеваниями, как рак. Часть средств передана на создание фильма о положении прессы в России и премирование некоторых сотрудников «Новой газеты». Еще немного осталось в качестве заначки — «мало ли что случится», пояснил Муратов.

8 октября Нобелевский комитет присудил премию мира Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Награду вручили с формулировкой «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

Сам Муратов посвятил премию погибшим друзьям и коллегам, в том числе Анне Политковской, Юрию Щекочихину и Игорю Домникову, а также тем, кого сейчас «объявляют иноагентами, нежелательными элементами». Главред «Новой» почти сразу заявил, что передаст денежную часть премии на благотворительность.

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