В Москве завершились съемки российского сериала Netflix «Анна К»

В Москве завершились съемки первого российского сериала Netflix «Анна К» по роману Льва Толстова «Анна Каренина». Об этом рассказал режиссер Валерий Федорович в своем инстаграме.

«Счастливая съемочная группа „Анна К“ не прощается, а говорит „До свидания!“, потому что в следующем году будет еще больше новостей о проекте, которыми мы вместе с Netflix обязательно поделимся», — написал он.