В Москве завершились съемки российского сериала Netflix «Анна К»

В Москве завершились съемки первого российского сериала Netflix «Анна К» по роману Льва Толстова «Анна Каренина». Об этом рассказал режиссер Валерий Федорович в своем инстаграме.
«Счастливая съемочная группа „Анна К“ не прощается, а говорит „До свидания!“, потому что в следующем году будет еще больше новостей о проекте, которыми мы вместе с Netflix обязательно поделимся», — написал он.
Действие «Анны К» происходит в современной России. В центре сюжета — светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Петербурга, которая вступает в любовную связь с лихим наследником алюминиевой империи Вронским.
Роль Анны Карениной исполнила Светлана Ходченкова, Алексея Вронского — Роман Васильев, Алексея Каренина — Федор Бондарчук, Дарьи Облонской — Юлия Александрова, Степана Облонского — Гоша Куценко, а Агафью Михайловну сыграла Татьяна Догилева.
Над проектом работали сценаристы Роман Кантор («Серебряные коньки») и Мария Микулина («Тонкие материи»), режиссеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, известные по сериалу «Перевал Дятлова», а также авторы «Колл-центра» Наталья Меркулова и Алексей Чупов.