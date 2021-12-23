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Умерла бывший главред Vogue Грейс Мирабелла. Она руководила журналом 17 лет

Семён Гудошников
Сегодня в 18:08

В возрасте 91 года ушла из жизни бывший главный редактор Vogue Грейс Мирабелла. Об этом говорится на сайте модного издания.

Мирабелла начала работать в Vogue в 1950-х, а в 1971 году возглавила его редакцию. На посту главреда она находилась до 1988 года, а затем основала собственное издание «Мирабелла».

«Она была частью нового поколения работающих женщин, которые хотели поставить карьеру на первое место, а мать Мирабеллы с ранних лет учила ее, что женщина должна быть финансово независимой — это убеждение повлияло на ее работу в Vogue», — отметили в журнале.

Мирабелла считала, что для работающих женщин нужна одежда, которая помогла бы им двигаться вверх по карьерной лестнице. По словам Vogue, редактор любила думать об одежде как об униформе.

Под руководством Мирабеллы тираж Vogue вырос с 400 тыс. экземпляров до 1,2 млн. После ухода из журнала она читала лекции и написала несколько книг — о бренде Tiffany & Co., опубликованную в 1997 году, а также автобиографию «Внутри и вне Vogue».

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