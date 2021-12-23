В России выявили 25 667 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 25 667 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 403 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 1904 до 3062. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Красноярский и Пермский край, а также Свердловская, Иркутская, Челябинская и Самарская области.