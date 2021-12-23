В России выявили 25 667 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 25 667 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 403 больше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 1904 до 3062. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Красноярский и Пермский край, а также Свердловская, Иркутская, Челябинская и Самарская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 318 650. За сутки умерли 1002 человека, за все время — 301 271. Выздоровели 41 645 человек, за весь период — 9 139 166.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 275,2 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (50,5 млн), на втором — Индия (34,7 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (11,5 млн).