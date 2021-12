Вышел трейлер сериала об истории компании Uber. В главной роли Джозеф Гордон-Левитт

Showtime показал первый трейлер сериала Super Pumped: The Battle For Uber. Шоу выйдет 27 февраля 2022 года.

Шоу станет антологией, в которой каждый сезон будет посвящен одной выдающейся личности.

Первый сезон основан на книге журналиста Майка Айзека «Super Pumped: The Battle for Uber». Она рассказывает историю бренда Uber c момента его основания в 2009 году, а также историю скандала со слежкой за водителями.

В 2017 году Каланик был вынужден покинуть компанию из‑за обвинений в домогательствах. О харассменте и сексизме с его стороны сообщила бывшая сотрудница, а затем и его экс-подруга Габи Хольцварт.

В сериале снялись Джозеф Гордон-Левитт, Ума Турман, Хэнк Азариа и многие другие. Шоураннерами, сценаристами и продюсерами выступили Брайан Коппелман и Дэвид Левьен, известные по проекту «Миллиарды».