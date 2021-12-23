LCD Soundsystem представили живую версию «Christmas Will Break Your Heart» со струнным оркестром

Коллектив исполнил песню в рамках специального рожественского концерта, организованного Amazon Music. Издание указывает, что всего были сыграны 9 треков — большая часть программы пришлась на композиции из последнего альбома группы «American Dream», вышедшего в 2017 году.

В аккаунте Amazon Music доступна живая запись еще одной композиции с концерта — это «Tonite», также вошедшая в последний альбом коллектива.

Помимо этого группа показала нарезку сцен из ситкома «Все мои друзья» — нового проекта фронтмена LCD Soundsystem Джеймса Мерфи. Одну из главных ролей в сериале, стилизованном под телешоу 90-х, играет Маколей Калкин.

«Я уже освоил область кино, Джеймс освоил музыку, но мы еще не освоили ситком — высшую форму искусства. Мы работали над этим проектом в течение 15 лет, и в нем мы раскрываем уникальную с эмоциональной точки зрения перспективу вселенной ситкомов», — отметил режиссер ленты Эрик Уэрхейм. Фильм и концерт доступны на платформе Amazon Prime.