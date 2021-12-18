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Комикс по фильму «Брат», «безумный» перезапуск «Пипца» и другие новости дня
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Publico: миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии 16:20
Вышел новый выпуск шоу «Правило 34». В этот раз о секспросвете поговорили с комиком Лукой Хиникадзе 16:13
Mash: Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом 15:16
СМИ: Галь Гадот вернется к роли Чудо-женщины в фильме «Шазам! Ярость богов» 14:46
Идрак Мирзализаде продает свой аннулированный вид на жительство в виде NFT 14:32
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Бейонсе завела аккаунт в тиктоке 13:53
В России выйдет комикс по фильму «Брат» 13:45
Мэттью Вон пообещал перезапуск франшизы «Пипец». Режиссер сказал, что у него есть «безумная идея» 13:10
Криса Нота из «Секса в большом городе» вновь обвинили в сексуальном насилии 12:33
В России выявили 27 434 новых случая коронавируса 11:39
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Чарли Кокс и Ольга Куриленко снимутся в шпионском сериале Netflix 10:42
В Ирландии ввели комендантский час из‑за роста заболеваемости COVID-19 9:54
Россия вышла из Договора по открытому небу 9:06
Леонардо Ди Каприо прыгнул в замерзшее озеро на съемках «Не смотрите наверх», чтобы спасти собаку 3:21
TikTok запустит в США доставку еды. Заказать можно будет блюда по рецептам из соцсети 2:32
Thomas Bennie/Unsplash
Россия ограничит въезд в страну для иностранцев, приезжающих из Кении 1:40
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Дайджест

Комикс по фильму «Брат», «безумный» перезапуск «Пипца» и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:25

С 19 декабря Россия ограничит въезд в страну для жителей Кении и иностранных туристов, которые посещали эту страну в последние 14 дней. Такое решение приняли на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

С 20 декабря в Ирландии введут комендантский час из‑за роста заболеваемости COVID-19. Меры будут действовать с 20.00 в гостиницах, барах, кинотеатрах и театрах.

Россия прекратила участие в Договоре по открытому небу. Москва больше не сможет совершать наблюдательные полеты над территорией союзников НАТО.

Комик Идрак Мирзализаде выставил на NFT-аукцион свой вид на жительство в России, аннулированный МВД. Первоначальная цена — 10 эфиров (почти 40 тыс. долларов).

Против Криса Нота из «Секса в большом городе» выдвинули третье обвинение в сексуальном насилии. Женщина рассказала, что актер приставал к ней в офисе ресторана на Манхэттене в 2010 году.

Бейонсе создала аккаунт в тиктоке, на который за сутки подписалось почти полмиллиона пользователей. Фанаты предполагают, что через соцсеть она будет продвигать свои релизы или же рекламировать бренд Ivy Park.

Том Фелтон, как и обещал, приехал в Москву и пообщался с фанатами «Гарри Поттера». Посмотрите, как прошла их встреча и на какие вопросы ответил актер.

В следующем году в России выйдет сборник комиксов по фильму «Брат». По словам главреда Bubble Comics Романа Коткова, в нем расскажут несколько историй про главного героя Данилу Багрова.

В 2023 году выйдет фильм «Майор Гром: Трудное детство». Часовая картина расскажет о маленьком Игоре Громе и его отце Константине в Петербурге 90-х годов.

Режиссер первого «Пипца» Мэттью Вон собирается перезапустить франшизу через два года. Он заявил, что у него есть безумная идея, которую либо полюбят, либо возненавидят.

Леонардо Ди Каприо рассказал, как спас двух собак из замерзшего озера во время съемок «Не смотри вверх». Для этого актеру пришлось прыгнуть в ледяную воду и вытолкнуть из нее питомцев.

Чарли Кокс, Ольга Куриленко и Уна Чаплин сыграют в шпионском сериале Netflix. Сценарий к нему напишет Мэтт Шарман, номинированный на «Оскар» за фильм «Шпионский мост».

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