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Мэттью Вон пообещал перезапуск франшизы «Пипец». Режиссер сказал, что у него есть «безумная идея»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:10

Режиссер первого «Пипца» Мэттью Вон заявил о своих планах на «большой перезапуск» франшизы. В новом фильме будет другой главный герой, а не Дейв Лизевски, рассказал постановщик в интервью с Collider.

По словам Вона, он не собирается продолжать сюжет первых двух фильмов и делать «Пипец-3». Его также предупреждали не делать супегеройский фильм с рейтингом R, потому что это никто не будет смотреть, и в какой‑то момент у режиссера возникла «безумная идея», которая поднимет «столько же шума, сколько и раньше, все начнут говорить о ней, а люди либо полюбят ее, либо возненавидят».

В новом «Пипце» будут знакомые по прошлым картинам персонажи и «все остальное», однако ожидания зрителей не совпадут с тем, что они увидят. Вон ищет одного «очень-очень смелого» актера или актрису, чтобы сыграть «до смерти пугающую» роль.

«Это такой ****** [чертов] бред, что я не могу даже говорить об этом. Но у нас все готово к работе. Права на „Пипца“ вернутся обратно через два года, а затем мы собираемся перезапустить его. Люди подумают, что это сумасшествие», — сказал Вон.

Права принадлежат компании Вона Marv Films, но при выходе первого «Пипца» их лицензировали разным дистрибьюторам в разных странах на срок от 10 до 13 лет. Как только права вернуться, Вон сможет делать с фильмами все что захочет, в том числе получить финансирование от студии, которая предложит больше всех денег.

Фильм Мэттью Вона вышел в прокат в 2010 году. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», фильм в России собрал чуть больше 81 миллиона рублей.

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