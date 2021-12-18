Леонардо Ди Каприо прыгнул в замерзшее озеро на съемках «Не смотрите наверх», чтобы спасти собаку

Американский актер Леонардо Ди Каприо прыгнул в замерзшее озеро во время съемок комедии «Не смотрите наверх», чтобы спасти собаку. Об этом артист рассказал в подкасте Happy Sad Confused.

Пес породы хаски упал в озеро неподалеку от дома, где актер останавливался вместе с коллегой Джоной Хиллом во время работы над фильмом. Ди Каприо увидел собаку в воде и бросился за ним следом. «Я не понимал, что делаю в замерзшем озере», — признался артист.

Партнерша Ди Каприо по картине Дженнифер Лоуренс добавила, что лауреат «Оскара» спас не только эту собаку, но и другую, которая прыгнула в озеро следом. Оба пса жили вместе с Ди Каприо и его коллегой Джоном Хиллом в арендованном доме.

«Одна из собак упала, и он прыгнул в замерзшее озеро, чтобы спасти пса. И как только он вытолкнул одну собаку из пруда, другая прыгнула туда же», — рассказала актриса.

Режиссер «Не смотрите наверх» Адам Маккей назвал собак Ди Каприо «абсолютными торнадо». По его словам, Хилл и Ди Каприо постоянно в течение съемок присылали ему фотографии того, что псы творили в доме, где жили актеры. В частности, хаски разорвали на части диван.

Премьера «Не смотрите наверх» состоится 24 декабря на стриминговой платформе Netflix, трейлер ленты можно посмотреть здесь. Картина расскажет о двух астрономах, предсказавших столкновение Земли с метеоритом.

Помимо Ди Каприо, Лоуренс и Хилла, в фильме снялись Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе, Мэттью Перри и Ариана Гранде. «Афиша Daily» назвала комедию одним из претендентов на «Оскар» (она уже претендует на «Золотой глобус»), а вот The Wrap включил в список худших кинопроектов года.