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Россия вышла из Договора по открытому небу

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:06

Россия официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщают «Известия».

С 18 декабря Россия больше не сможет совершать наблюдательные полеты над территорией союзников НАТО. Однако Москва все равно сможет получать информацию об их военных объектах через спутники.

По словам главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константина Гаврилова, правительство «до последнего предпринимало все возможные усилия по сохранению договора, давая администрации США возможность принять решение о возвращении в ДОН».

Покинуть ДОН Москва решила после того, как в мае 2020 года соглашение покинул Вашингтон. Тогда США обвинял Россию в неоднократных нарушениях его условий. Американская сторона была недовольна, в частности, ограничениями на полеты над Чечней и в районе Калининграда.

В январе 2021-го МИД России заявил о начале процедуры по выходу России из Договора по открытому небу. Затем Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. 19 марта документ был единогласно принят Госдумой, 2 июня его одобрил Совфед, а 7 июня Путин подписал закон.

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