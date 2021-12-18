В 2023 году выйдет фильм о детстве майора Грома

В 2022 году начнутся съемки приквела «Майор Гром: Чумной Доктор» — «Майор Гром: Трудное детство». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Кинопоиска».

«Творческая команда, работавшая над фильмом „Майор Гром: Чумной Доктор“, снимет часовую кинокартину о маленьком Игоре Громе и его отце Константине», — отметили в пресс-службе.

Действие фильма развернется в Петербурге 90-х годов. В нем сотрудники полиции Константин Гром и Федор Прокопенко постараются найти и обезвредить босса криминального мира Анубиса. Параллельно с этим Игорь вместе с другом Игнатом попробует заработать деньги, ввязываясь в сомнительные авантюры.

Сценаристами выступят Артем Габрелянов и Евгений Федотов. Картина выйдет в 2023 году.

«Майор Гром: Чумной Доктор» вышел в прокат 1 апреля. По сюжету полицейский Игорь Гром сталкивается с Чумным Доктором — злодеем в маске и плаще, который убивает всех, кто смог уйти от правосудия с помощью связей и денег.

5 мая кинокартина вышла на Netflix в линейке Originals, а уже 9 июня возглавила международный рейтинг стрим-сервиса. В 64 странах «Майор Гром» попал в топ-10 картин, еще в 15 — занял первое место по просмотрам.