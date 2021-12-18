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Том Фелтон приехал в Москву и ответил на вопросы фанатов. Посмотрите, как прошла их встреча

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:16

18 декабря в Москву приехал Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя из «Гарри Поттера». Актер встретился с фанатами и ответил на их вопросы в рамках фестиваля поп-культуры Bubble Comics Con.

В день приезда Фелтон выложил в соцсетях снимок храма Василия Блаженного на Красной площади. Это его первый визит в Россию.

В середине дня он появился на самом фестивале и вышел на сцену, чтобы пообщаться с поклонниками. Фелтон признался, что его любимая часть из серии книг о волшебнике — это «Тайная комната», и в шутку попросил сторонников Гриффиндора покинуть зал. Актер также сказал, что ему нравится Драмиона (союз Драко и Гермионы, придуманный в фанфиках).

«Я впервые в России, так что вы первые российские фанаты, которых я встретил <…> Я фанат русской культуры. Мне нравятся ваша музыка, балет, архитектура и литература», — рассказал Фелтон со сцены.

Одна из гостей фестиваля попросила Фелтона прокомментировать скандал, возникший вокруг автора серии книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг и связанный с высказываниями о трансгендерах.

«Во-первых, я прекрасно говорю по-русски, поэтому мне не нужно переводить. У меня нет какой‑то позиции, я просто всех люблю. Я думаю, если мы все будем любить друг друга, то мир станет лучше», — ответил он.

Фестиваль и встреча с Томом Фелтоном проходила в Экспоцентре.

1 января на HBO Max и «Амедиатеке» выйдет спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». В шоу Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон встретятся с режиссером Крисом Коламбусом и другими актерами картин о юном волшебнике. Вместе они отпразднуют двадцатилетие выхода первого фильма франшизы — «Гарри Поттер и философский камень».

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