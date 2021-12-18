Идрак Мирзализаде продает свой аннулированный вид на жительство в виде NFT

Лот появился на площадке OpenSea. Мирзализаде продает свой ВНЖ за 10 эфиров, что равняется почти 40 тыс. долларов. Купить его может любой желающий, предлагая любую сумму, «хоть 50 долларов».

Комик Идрак Мирзализаде выставил на NFT-аукцион свой вид на жительство в России, аннулированный МВД . Об этом стало известно из видео с его выступлением, на которое обратила внимание «Медуза»*.

«Если это будет максимальная [сумма], которую предложат, я продам за 50 долларов. И я обещаю, что цена на этот NFT, [на этот] вид на жительство вырастет к тому моменту, когда я вернусь в Россию. А я точно знаю, что вернусь, пусть через сто веков», — заявил Мирзализаде.

30 августа МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания Мирзализаде в России. Поводом стала шутка о дискриминации при съеме жилья, в ведомстве ее назвали «выражением, возбуждающим ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности» и «унижающим их человеческое достоинство».

Эту шутку Идрак Мирзализаде озвучил в выпуске ютьюб-шоу «Разгоны» от 1 марта. В нем затрагивалась тема ксенофобии в России, и стендапер сказал: «Предыдущие квартиросъемщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать».

В сентябре Мирзализаде подал иск к МВД с требованием отменить решение о запрете для него на въезд в Россию.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.