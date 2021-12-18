Криса Нота из «Секса в большом городе» вновь обвинили в сексуальном насилии

Третья женщина выдвинула против актера Криса Нота из «Секса в большом городе» обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на рассказ женщины, представив ее именем Ава.

30-летняя женщина утверждает, что она подверглась сексуальному насилию со стороны Нота во время работы хостесс и певицей в ресторане Da Marino в Мидтауне на Манхэттене в 2010 году. Тогда ей было 18 лет, а актеру — 55.

«Они искали симпатичную хостес, которая могла бы привлекать людей в ресторан и развлекать их по вечерам, когда пианист играл бродвейские мелодии», — рассказала Ава.

По словам женщины, ее работа заключалась в том, чтобы стоять перед рестораном и убеждать прохожих зайти туда. Она должна была заполнить заведение достаточным количеством посетителей, чтобы выступить перед ними.

Ава рассказала, что Нот всегда приходил в Da Marino в состоянии алкогольного опьянения. «Я не помню в деталях, сколько раз мы разговаривали, но однажды вечером он сказал моему боссу, что я буду петь с ним, хотя я еще не заполнила ресторан», — сказала женщина. Она отметила, что они отыгрывали персонажей в своих песенных дуэтах, а за его столиком говорили о его карьере и ее родном городе Торонто. «Я люблю канадских женщин», — вспоминает она его слова. Ава заявляет, что он неоднократно пытался посадить ее к себе на колени и «лапал».

Однажды, после окончание смены менеджер Авы сообщил ей, что ее зарплата находится в офисе, куда можно попасть через кухню. Когда она забрала пальто и конверт с деньгами, в комнате погас свет, и рядом, по словам женщины, оказался Нот. «Он вел себя так, будто мы намеренно тайно пробрались вместе», — вспоминает она.

По словам Авы, он прижал ее к столу, а затем начал целовать и стягивать колготки. «Он не слышал „нет“, но он услышал меня, когда я сказала „не здесь“ и убедила его, что я встречусь с ним в другом месте». Женщина рассказала, что тогда ей удалось покинуть офис, и больше она никогда не видела Нота.

На следующий день женщина рассказала о случившемся своим родителям, которые дружили с владельцами и руководством ресторана. Владелец не поверил словам женщины. «Они сказали мне, что Нот никогда бы не заинтересовался таким незначительным человеком, как я. Больше я там не появлялась», — заключила Ава.

16 декабря две женщины обвинили актера в сексуальном насилии. The Hollywood Reporter указывал, что они не знакомы и прислали письма отдельно друг от друга. Одна из женщин сообщила, что Нот изнасиловал ее в 2004 году в своей квартире. Другая рассказала, что актер изнасиловал ее в 2015 году, также в своей квартире, куда он пригласил ее после ужина.