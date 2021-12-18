В Ирландии ввели комендантский час из‑за роста заболеваемости COVID-19

Кабинет министров Ирландии принял решение ввести в стране комендантский с 20.00 в гостиницах, барах, гостиницах, кинотеатрах и театрах для ограничения распространения коронавируса. Меры вступят в силу 20 декабря, сообщает Би-би-си.

Ограничения также подразумевают снижение на 50% количества зрителей на спортивных соревнованиях (до 5000 человек) и мероприятиях в помещениях (до 1000 человек). Отмечается, что свадьбы можно будет проводить только в полночь при участии не более 100 человек.

Власти вводят также дополнительные меры, которые подразумевают возвращение к удаленной работе и обязательное наличие ковид паспорта для посещения кинотеатров и театров.

Новые ограничения будут действовать до 30 января 2022 года, но окончательная дата будет находиться на стадии рассмотрения.

17 декабря в Ирландии выявили 3595 случаев коронавируса, за все время — 644 143.