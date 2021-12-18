В России выйдет комикс по фильму «Брат»

Издательство Bubble Comics в 2022 году выпустит сборник комиксов по фильму «Брат» к 25-летию премьеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора издательства Романа Коткова.

По его словам, это будет не копирование картины, а рассказ различных историй про главного героя Данилу Багрова. Другие подробности проекта неизвестны.

«Брат» стал четвертой кинолентой в карьере режиссера Алексея Балабанова. Фильм 1997 года рассказывает о герое 1990-х годов Даниле Багрове, роль которого сыграл Сергей Бодров-младший. По сюжету он возвращается из армии и отправляется в Петербург в поисках своего брата.

Картина включена в список «100 главных русских фильмов по версии журнала „Афиша“».