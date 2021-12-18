перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выйдет комикс по фильму «Брат» 13:45
Мэттью Вон пообещал перезапуск франшизы «Пипец». Режиссер сказал, что у него есть «безумная идея» 13:10
Криса Нота из «Секса в большом городе» вновь обвинили в сексуальном насилии 12:33
В России выявили 27 434 новых случая коронавируса 11:39
Кадр из сериала «Защитники»
Чарли Кокс и Ольга Куриленко снимутся в шпионском сериале Netflix 10:42
В Ирландии ввели комендантский час из‑за роста заболеваемости COVID-19 9:54
Россия вышла из Договора по открытому небу 9:06
Леонардо Ди Каприо прыгнул в замерзшее озеро на съемках «Не смотрите наверх», чтобы спасти собаку 3:21
TikTok запустит в США доставку еды. Заказать можно будет блюда по рецептам из соцсети 2:32
Thomas Bennie/Unsplash
Россия ограничит въезд в страну для иностранцев, приезжающих из Кении 1:40
В шоу «Голос» не станут заменять Александра Градского. Его кресло останется пустым 0:50
Конкурс красоты «Мисс мира» перенесли из‑за COVID-19 у четверти участниц 0:31
Центробанк предложил отменить комиссии за переводы между своими счетами в разных банках Вчера в 23:38
Барак Обама поделился любимыми песнями 2021 года Вчера в 22:35
Adhy Savala/Unsplash
В Минздраве ЮАР заявили, что «Омикрон»-штамм приводит к госпитализации в 11 раз реже, чем «Дельта» Вчера в 22:07
Meta предупредила 50 тыс. пользователей, что за ними могла вестись слежка Вчера в 21:53
Минюст внес в реестр иноагентов организацию «Лилит»* и общественное движение «Маяк»* Вчера в 21:31
В Госдуму вновь внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и неженатых Вчера в 21:06
Вышел тизер мультфильма «Миньоны: Грювитация» Вчера в 20:58
Приговор Алехиной и Штейн, тизер приквела «Ведьмака» и другие новости дня
Вчера в 20:05 дайджест
Отключить рекламу

В России выйдет комикс по фильму «Брат»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:45

Издательство Bubble Comics в 2022 году выпустит сборник комиксов по фильму «Брат» к 25-летию премьеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора издательства Романа Коткова.

По его словам, это будет не копирование картины, а рассказ различных историй про главного героя Данилу Багрова. Другие подробности проекта неизвестны.

«Брат» стал четвертой кинолентой в карьере режиссера Алексея Балабанова. Фильм 1997 года рассказывает о герое 1990-х годов Даниле Багрове, роль которого сыграл Сергей Бодров-младший. По сюжету он возвращается из армии и отправляется в Петербург в поисках своего брата.

Картина включена в список «100 главных русских фильмов по версии журнала „Афиша“».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
рок
Mika Vino
Необлюз с лейбла Gazgolder
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить