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Россия ограничит въезд в страну для иностранцев, приезжающих из Кении

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:40

С 19 декабря Россия ограничит въезд в страну для иностранных граждан, проживающих в Кении или посещавших эту африканскую страну в течение последних двух недель. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ростуризму поручено проинформировать туроператоров о новых ограничениях. Минтранс же должен будет «обеспечить безусловное соблюдение авиакомпаниями» правил о проверке ПЦР-тестов при посадке на рейсы.

С 19 декабря прибывающие из Кении должны будут проходить экспресс-тестирование на COVID-19 по приезде. Роспотребнадзор также организует 14-дневную изоляцию с прохождением двукратного ПЦР-тестирования.

Ранее российские власти ограничили въезд иностранцев из еще девяти африканских стран. Это произошло из‑за обнаружения нового штамма коронавируса, получившего название «Омикрон».

Первое заражение штаммом, изначально именовавшимся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько в ЮАР и Гонконге. Сейчас случаи инфицирования «Омикроном» зарегистрированы в более чем 77 странах, включая Россию, Великобританию и Германию.

По состоянию на 16 декабря в России было зафиксировано 25 пациентов с новым вариантом. Зараженные находятся в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ростове-на-Дону — все они под медицинским наблюдением.

В ВОЗ заявляли, что «Омикрон», вероятно, передается легче, чем «Дельта», но, по предварительным данным, вызывает легкое течение болезни. Кроме того, в организации считают, что существующие вакцины эффективны против нового варианта.

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