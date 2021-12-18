Бейонсе завела аккаунт в тиктоке

Певица Бейонсе создала аккаунт в тиктоке, на который за сутки подписались более 455 тыс. пользователей. Пока что она не выложила ни одного ролика и не добавила описание.

Принадлежность аккаунта Бейонсе подтверждает галочка возле имени и запись в соцсетях стриминга Tidal. «Бейонсе вошла в чат», — написано там.