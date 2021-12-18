Бейонсе завела аккаунт в тиктоке

Певица Бейонсе создала аккаунт в тиктоке, на который за сутки подписались более 455 тыс. пользователей. Пока что она не выложила ни одного ролика и не добавила описание.
Принадлежность аккаунта Бейонсе подтверждает галочка возле имени и запись в соцсетях стриминга Tidal. «Бейонсе вошла в чат», — написано там.
Фанаты предполагают, что через тикток Бейонсе будет продвигать свой седьмой альбом (ранее она намекала на релиз) либо другие музыкальные проекты. Или же певица будет рекламировать свой бренд одежды Ivy Park.
В начале ноября ее муж, рэпер Jay-Z впервые зарегистрировался в инстаграме. За сутки он набрал 2 млн подписчиков, подписался на Бейонсе и выложил постер фильма на Netflix «Тем больнее падать». Спустя время он удалил профиль.