Чарли Кокс и Ольга Куриленко снимутся в шпионском сериале Netflix

Чарли Кокс («Сорвиголова»), Ольга Куриленко («Обливион») и Уна Чаплин («Игра престолов») сыграют в шпионском драматическом сериале Netflix под названием Treason («Измена» или «Предательство»). Об этом сообщает Deadline.

Шоу расскажет об Адаме Лоуренсе, обученном шпионе МИ-6, чья карьера уже кажется предрешенной. Но неожиданно в его жизни вновь появляется русская шпионка Кара, с которой его связывает сложное прошлое.

В Treason будет шесть серий, когда состоится релиз сериала, неизвестно.

Сценаристом шоу выступит Мэтт Чарман, номинированный на «Оскар» за фильм «Мост шпионов», а исполнительным продюсером — Фоз Аллан («Робин Гуд»).