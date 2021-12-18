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Чарли Кокс и Ольга Куриленко снимутся в шпионском сериале Netflix

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:42

Чарли Кокс («Сорвиголова»), Ольга Куриленко («Обливион») и Уна Чаплин («Игра престолов») сыграют в шпионском драматическом сериале Netflix под названием Treason («Измена» или «Предательство»). Об этом сообщает Deadline.

Шоу расскажет об Адаме Лоуренсе, обученном шпионе МИ-6, чья карьера уже кажется предрешенной. Но неожиданно в его жизни вновь появляется русская шпионка Кара, с которой его связывает сложное прошлое.

В Treason будет шесть серий, когда состоится релиз сериала, неизвестно.

Сценаристом шоу выступит Мэтт Чарман, номинированный на «Оскар» за фильм «Мост шпионов», а исполнительным продюсером — Фоз Аллан («Робин Гуд»).

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