Шутка о возращении Моргенштерна, главный цвет 2022 года и другие новости дня

Мосгорсуд отклонил просьбу стендапера Мирзализаде снять запрет на его въезд в Россию. Ранее МВД признало его пребывание в стране пожизненно нежелательным.

Концертный директор Моргенштерна сначала заявил СМИ, что артист, скорее всего, вернется в Россию уже сегодня, 9 декабря. Однако спустя пару часов он назвал свои слова юмором и отказался от них.

Оппозиционного блогера Валентина Шлякова арестовали и поместили в СИЗО. Его обвиняют в призывах к экстремизму через ютьюб-канал, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Совладельца «Рив Гош» и «Юлмарта» Августа Мейера арестовали до 7 февраля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его жена и деловой партнер Инна Мейер отправлена под домашний арест.

Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук за год выросло на более чем 1000% — это самый впечатляющий результат в мире в процентном отношении. Предпринимательница заняла 165-е место в рейтинге богатейших людей планеты.

В возрасте 93 лет умерла Лина Вертмюллер, снявшая десятки картин, включая «Мими-металлург, уязвленный в своем достоинстве» и «Семь красавиц». Ее первой из женщин номинировали на «Оскар» в категории «Лучший режиссер», а в 2019-м удостоили звезды на голливудской Аллее Славы.

Новая Зеландия введет закон о запрете продажи сигарет для будущих поколений. Люди в возрасте 14 лет и младше начиная с 2027 года навсегда будут лишены возможности покупать табачную продукцию.

Институт Pantone назвал главный цвет 2022 года. Им стал оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона, который назвали Very Peri.

В Instagram вновь появится хронологическая лента постов, которая существовала до 2016 года. Ее запуск планируется в первом квартале 2022 года. При желании хронологический порядок можно будет отключить.

В сети появился трек Моргенштерна «Домой». В нем он поет об отъезде из России, закрытии ресторана Kaif и среди прочего отвечает главе СК Александру Бастрыкину.

Лидер группы «Петля пристрастия» Илья Черепко-Самохвалов вместе с музыкантами инструментального трио Port Mone основал проект Polyn. Послушайте их первый сингл — «Ледокол».

HBO Max показал первый снимок со съемок спецэпизода «Гарри Поттера» к 20-летию франшизы. «Как будто они никогда и не уходили», — написал стрим-сервис.

Netflix показал трейлер нового мини-сериала с Кристен Белл. Он называется «Женщина в доме напротив девушки в окне» и рассказывает историю, похожую на сюжет триллера Джо Райта «Женщина в окне».