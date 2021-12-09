Появился первый кадр со съемок спецэпизода «Гарри Поттера»

«Как будто они никогда и не уходили», — сказано под постом.

На фотографии изображены Руперт Гринт (Рон Уизли), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер) и Дэниэл Рэдклифф (Гарри Поттер).

HBO Max опубликовал первый снимок со съемок спецэпизода «20-я годовщина „ Гарри Поттера “: Возвращение в Хогвартс». Шоу выйдет на стрим-сервисе 1 января 2022 года.

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Спецэпизод будет посвящен двадцатилетию выхода первого фильма о мальчике, который выжил.

Помимо Гринта, Уотсон и Рэдклиффа шоу появятся Хелена Бонэм-Картер (Беллатриса Лестрейндж), Рэйф Файнс (Волан-де-Морт), Гэри Олдман (Сириус Блэк), Имельда Стонтон (Долорес Амбридж), Том Фелтон (Драко Малфой), Джеймс и Оливер Фелпсы (Фред и Джордж Уизли), Джейсон Айзекс (Люциус Малфой), Бонни Райт (Джинни Уизли), Эванна Линч (Полумна Лавгуд), Альфред Энок (Дин Томас), Марк Уилльямс (Артур Уизли), Робби Колтрейн (Хагрид) и Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс).

В съемках также примет участие режиссер Крис Коламбус, поставивший первые две части франшизы.

По словам представителя Warner Bros. Тома Ашхайма, спецэпизод станет «данью уважения всем, чьих жизней коснулся этот культурный феномен» — и создателям «экстраординарной кинофраншизы», и ее «страстным поклонникам, которые поддерживают дух Волшебного мира и спустя 20 лет».

6 декабря вышел первый тизер шоу. В нем показали Артура Уизли в Хогвартс-экспрессе, а также Хагрида и Невилла Долгопупса, которые получили заветные письма из школы чародейства и волшебства.