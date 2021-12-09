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Моргенштерн может вернуться в Москву 9 декабря

Семён Гудошников
Сегодня в 14:06

Моргенштерн, скорее всего, вернется в Москву сегодня, 9 декабря. Об этом РИА «Новости» рассказал концертный директор артиста.

23 ноября Бастрыкин заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». После этого в ресторан Моргенштерна пришли с внеплановой проверкой и приостановили его работу.

Сам музыкант уехал сперва в Беларусь, а потом, по данным «Рен ТВ», в Дубай (хотя официальных комментариев от артиста по этому поводу не было). А московский концерт рэпера перенесли на следующий год.

9 декабря в сеть слили трек Моргенштерна «Домой», где он ответил главе СК, рассказал об отъезде из России и закрытии ресторана Kaif. В припеве там есть такие строчки: «Я не хочу пока идти домой. Но когда‑нибудь уйду».

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