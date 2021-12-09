«За новостями тихо следует старость»: посмотрите новый клип белорусской супергруппы Polyn

Проект Polyn, образованный вокалистом «Петли пристрастия» и «Кассиопеи» Ильей Черепко-Самохваловым и участниками Port Mone Алексеем Ванчуком и Сергеем Кравченко, выпустил второй сингл. Он называется «Старость» и уже доступен на стримингах.
Одновременно вышел и дебютный клип коллектива — в нем текст песни, отрывисто пропеваемый Черепко-Самохваловым, предстает на экране в виде фрагментов афиш, вывесок, надписей на асфальте и упаковках лекарств.
Черепко-Самохвалов, Ванчук и Кравченко решили посотрудничать в феврале 2020 года. Музыканты рассказывали, что их столкнула в студии «то ли приближающая старость, то ли пандемия». В сентябре 2021-го вышел их первый сингл — «Ледокол» — о пьянстве и человеке в изоляции.