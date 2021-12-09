перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«За новостями тихо следует старость»: посмотрите новый клип белорусской супергруппы Polyn 11:28
Появился первый кадр со съемок спецэпизода «Гарри Поттера» 11:22
Ресторан «ГЭС-2» откроется 10 декабря 10:34
NeONBRAND/Unsplash
Instagram вернет хронологическую ленту постов 10:30
Ютьюб-блогера Валентина Шлякова обвинили в призывах к экстремизму. Ему грозит до пяти лет 9:56
Сериал «Вторжение» продлили на второй сезон 9:43
Вышло промо второго спецэпизода «Южного парка» 8:47
Netflix выпустил тизер триллера «Женщина в доме напротив девушки в окне» 4:04
ivanengelshoven/Twitter
Власти Нидерландов выкупят картину Рембрандта у семьи Ротшильдов за 150 млн евро 3:16
Amazon Prime Video показал новый трейлер мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания» 2:27
Основательница Wildberries стала мировым лидером по росту состояния. Оно увеличилось за год на 1000% 1:44
В сети появился трейлер фильма «Дочь короля» с Пирсом Броснаном и Каей Скоделарио 0:43
Анна Кикина станет первым российским космонавтом, который отправится на МКС на корабле Crew Dragon Вчера в 23:39
Alfons Morales/Unsplash
Писатель нашел свои книги на Amazon с завышенным в 144 раза ценником. И датированные XVII веком! Вчера в 22:55
В Москве вручили премию «Знание» за вклад в просвещение. Две из них получил врач Лео Бокерия Вчера в 22:45
ВОЗ: существующие вакцины эффективны против «Омикрон»-варианта Вчера в 21:40
«Открытые студии» «Винзавода» запускают новый сезон. В нем поучаствуют десять молодых художников Вчера в 21:24
Британия вслед за США и Австралией присоединится к бойкоту Игр в Пекине Вчера в 21:07
Триумф петербургского El copitas, сериал о гей-активистах в СССР и другие новости дня
Вчера в 20:32 дайджест
Хочет ли Chanel в метавселенную? Самое интересное из интервью генерального директора Бруно Павловски Вчера в 20:25
Отключить рекламу

«За новостями тихо следует старость»: посмотрите новый клип белорусской супергруппы Polyn

Семён Гудошников
Сегодня в 11:28

Проект Polyn, образованный вокалистом «Петли пристрастия» и «Кассиопеи» Ильей Черепко-Самохваловым и участниками Port Mone Алексеем Ванчуком и Сергеем Кравченко, выпустил второй сингл. Он называется «Старость» и уже доступен на стримингах.

Одновременно вышел и дебютный клип коллектива — в нем текст песни, отрывисто пропеваемый Черепко-Самохваловым, предстает на экране в виде фрагментов афиш, вывесок, надписей на асфальте и упаковках лекарств.

Как‑то я осознал, что уже год читаю новости о войне. Что шансов, что в мой дом грохнет реактивный снаряд пока нет, но я уже год читаю новости о войне. Что жизнь кругом вообще превращается в чтение новостей — о войне, о дизайне, о вышедших релизах, о чужой радости и боли, о достижениях и провалах, о смерти, ну и, конечно, о жизни. В общем, жизнь состоит из чтения о ней новостей, и с каждой из них мы стареем. Не прожив — просто прочитав. Сводки, ленты, карусели и прочие сториз с подкастами формируют новую реальность, похожую на смутную осведомленность о чем‑то пополам с электросном. И очнемся мы старыми.
Описание песни

Черепко-Самохвалов, Ванчук и Кравченко решили посотрудничать в феврале 2020 года. Музыканты рассказывали, что их столкнула в студии «то ли приближающая старость, то ли пандемия». В сентябре 2021-го вышел их первый сингл — «Ледокол» — о пьянстве и человеке в изоляции.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Большой красный пес Клиффорд
Гигантская собака становится защитником для робкой девочки
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить