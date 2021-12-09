Instagram вернет хронологическую ленту постов в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на главу соцсети Адама Моссери.

На комиссии Сената США о вреде соцсети для детей и подростков его спросили, считает ли он, что потребители должны иметь возможность пользоваться Instagram без «манипуляций со стороны алгоритмов». Моссери ответил, что поддерживает функцию хронологической ленты, и компания ее уже разрабатывает.

«Мы верим в большую прозрачность и подотчетность, и мы верим в больший контроль. Именно поэтому мы сейчас работаем над версией хронологической ленты, которую мы надеемся запустить в следующем году», — сказал он.

После запуска хронологической ленты постов у пользователей будет возможность выбора — переключиться на новую или остаться на нынешней.

В соцсети уже была подобная лента, но ее убрали в 2016 году, заменив алгоритмической. Тогда многие пользователи были недовольны изменениями, жалуясь на то, что Instagram скрывает некоторые посты из ленты.