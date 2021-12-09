Ютьюб-блогера Валентина Шлякова обвинили в призывах к экстремизму. Ему грозит до пяти лет

Следователи московского управления ФСБ обвинили оппозиционного блогера Валентина Шлякова в призывах к экстремистской деятельности на его ютьюб-канале. Мужчина арестован и находится в СИЗО «Лефортово», пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По части 2 статьи 280 УК Шлякову грозит до пяти лет лишения свободы. По словам собеседника агентства, уголовное дело связано с высказываниями блогера на его ютьюб-канале.

Как пишет «Коммерсант», в роликах Шлякова часто звучала неподтвержденная информация — например, о готовности Китае подавлять хабаровские протесты или смерти дочери президента России Владимира Путина после вакцинации. На ютьюб-канал блогера подписано около 25 тыс. пользователей, последнее видео вышло там три месяца назад.

По данным ТАСС, в 2005 году суд в Ростовской области освободил Шлякова от наказания за поджог автомобиля в связи с психическим расстройством и направил его в психиатрический стационар общего типа. «Коммерсант» отмечает, что блогер создавал так называемый Комитет спасения России «по свержению антинародного режима» и участвовал в программе «Давай поженимся».