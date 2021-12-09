В сеть слили трек Моргенштерна «Домой». В нем рэпер поет о своем отъезде из России

В сеть слили трек Моргенштерна «Домой», в котором он поет о своем отъезде из России вместе с женой.

В песне «Домой» есть мат, поэтому мы не можем публиковать ссылку на нее по требованию Роскомнадзора.

«Видали, как я дал по ****** [уехал]? Через границу по паспорту, прям в вагоне. Я просто сажусь на поезд — новость громче, чем камбэк Оксимирона. Я нечаянно, старый, sorry», — поет рэпер.

В этих строчках он рассказывает о своем отъезде из России в Дубай через Беларусь. Новость об этом появилась в СМИ 25 ноября.

«Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете „Happiness“ [пластинка музыканта]. <…> Bitch, это неправильно. Я в соцсетях торгую лишь своим ********** [лицом]. ******* [закрыли] рестик, но я не умру от голода, уехал из России, ведь там стало холодно», — продолжает Моргенштерн.

Здесь рэпер ссылается на многочисленные проверки и закрытие его ресторана Kaif, а также на слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что музыкант якобы торгует наркотиками в социальных сетях.

«Я теперь боюсь мечтать, все стало реальным на глазах. Что, если проснусь в следующий раз и не захочу открыть глаза?» — заключает рэпер.