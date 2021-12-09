перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роботы античипировачники в ролике о «кибербольнице» от студии Birchpunk 15:24
Мосгорсуд отклонил просьбу стендапера Мирзализаде снять запрет на его въезд Россию 15:23
Офисные сотрудники Delivery Club будут регулярно работать курьерами 14:56
Кирилл Серебренников снял музыкальную короткометражку «Out of the Box» 14:48
Pantone
Pantone определил цвет 2022 года. Им стал оттенок синего 14:32
Моргенштерн может вернуться в Москву 9 декабря 14:06
В сеть слили трек Моргенштерна «Домой». В нем рэпер поет о своем отъезде из России 13:34
Новая Зеландия введет закон о запрете продажи сигарет для будущих поколений 13:00
Вышел трейлер второго сезона сериала «Супермен и Лоис» 12:56
torproject.org
«Роскомсвобода»: сеть Tor перестали блокировать в России 12:19
В России выявили 30 209 новых случаев COVID-19 11:54
«За новостями тихо следует старость»: посмотрите новый клип белорусской супергруппы Polyn 11:28
Появился первый кадр со съемок спецэпизода «Гарри Поттера» 11:22
Ресторан «ГЭС-2» откроется 10 декабря 10:34
NeONBRAND/Unsplash
Instagram вернет хронологическую ленту постов 10:30
Ютьюб-блогера Валентина Шлякова обвинили в призывах к экстремизму. Ему грозит до пяти лет 9:56
Сериал «Вторжение» продлили на второй сезон 9:43
Вышло промо второго спецэпизода «Южного парка» 8:47
Netflix выпустил тизер триллера «Женщина в доме напротив девушки в окне» 4:04
ivanengelshoven/Twitter
Власти Нидерландов выкупят картину Рембрандта у семьи Ротшильд за 150 млн евро 3:16
Отключить рекламу

В сеть слили трек Моргенштерна «Домой». В нем рэпер поет о своем отъезде из России

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:34

В сеть слили трек Моргенштерна «Домой», в котором он поет о своем отъезде из России вместе с женой.

В песне «Домой» есть мат, поэтому мы не можем публиковать ссылку на нее по требованию Роскомнадзора.

«Видали, как я дал по ****** [уехал]? Через границу по паспорту, прям в вагоне. Я просто сажусь на поезд — новость громче, чем камбэк Оксимирона. Я нечаянно, старый, sorry», — поет рэпер.

В этих строчках он рассказывает о своем отъезде из России в Дубай через Беларусь. Новость об этом появилась в СМИ 25 ноября.

«Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете „Happiness“ [пластинка музыканта]. <…> Bitch, это неправильно. Я в соцсетях торгую лишь своим ********** [лицом]. ******* [закрыли] рестик, но я не умру от голода, уехал из России, ведь там стало холодно», — продолжает Моргенштерн.

Здесь рэпер ссылается на многочисленные проверки и закрытие его ресторана Kaif, а также на слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что музыкант якобы торгует наркотиками в социальных сетях.

«Я теперь боюсь мечтать, все стало реальным на глазах. Что, если проснусь в следующий раз и не захочу открыть глаза?» — заключает рэпер.

Подробности по теме
Конец кайфа. Что означает кампания против Моргенштерна для русской музыки?
Конец кайфа. Что означает кампания против Моргенштерна для русской музыки?
Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мюзикл
Вестсайдская история
Ремейк легендарного бродвейского мюзикла от Стивена Спилберга
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
СКР
Люди
Александр Бастрыкин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить