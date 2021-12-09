Cовладельца «Рив Гош» и «Юлмарта» Августа Мейера арестовали до 7 февраля

Суд в Петербурге арестовал до 7 февраля совладельца «Рив Гош» и «Юлмарта» Августа Мейера по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба городских судов.

Предпринимателю вменяют два эпизода: хищение 1 428 677 453 рублей и 1 млрд рублей. «Юлмарт» взял эту сумму в виде кредитов на развитие бизнеса незадолго до краха компании. В Сбербанке подтвердили наличие долга.

Уголовное дело о хищении было заведено в 2017 году. Первым подозреваемым стал другой совладелец интернет-ретейлера Дмитрий Костыгин. Вначале ему инкриминировали статью о мошенничестве в особо крупном размере, но затем ее переквалифицировали на менее тяжкую — причинение ущерба без признаков хищения. Однако прокуратура отменила это решение, и, по данным «Коммерсанта», дело вновь расследуется по факту мошенничества.

Август Мейер, а также его жена и деловой партнер Инна Мейер были задержаны в Петербурге вчера, 8 декабря. Инна Мейер отправлена под домашний арест.

Август Мейер родился в США, получил российское гражданство и с 1999 года живет в Петербурге. Он занимает 181-ю строчку в рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии Forbes с состоянием 650 млн долларов.