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Pantone определил цвет 2022 года. Им стал оттенок синего

Семён Гудошников
Сегодня в 14:32

Исследовательский институт Pantone назвал главный цвет 2022 года. Им стал оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона, который получил номер 17-3938 и название Very Peri (это можно перевести как «очень красивый»).

По словам специалистов Pantone, Very Peri сочетает в себе «постоянство» синего с «энергией и волнением» красного и символизирует динамизм, креативность, воображение и движение вперед.

«Very Peri — это символ глобального духа времени и переходного периода, который мы переживаем. По мере того как мы выходим из стадии интенсивной изоляции, наши представления и стандарты меняются, а наша физическая и цифровая жизни сливаются по-новому», — сказали в институте, добавив, что Veri Pery «помогает нам принять изменившийся ландшафт возможностей».

В прошлом году Pantone назвал цветами 2021-го сразу два оттенка: Illuminating и Ultimate Gray. В институте объясняли, что первый — яркий и жизнерадостный желтый, который наполняет теплом и солнечной энергией, а второй — холодный и спокойный серый, который, как галька на пляже, способен выдержать испытание временем.

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