Pantone определил цвет 2022 года. Им стал оттенок синего

Исследовательский институт Pantone назвал главный цвет 2022 года. Им стал оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона, который получил номер 17-3938 и название Very Peri (это можно перевести как «очень красивый»).

По словам специалистов Pantone, Very Peri сочетает в себе «постоянство» синего с «энергией и волнением» красного и символизирует динамизм, креативность, воображение и движение вперед.