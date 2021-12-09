Основательница Wildberries стала мировым лидером по росту состояния. Оно увеличилось за год на 1000%

Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала мировым лидером по приросту состояния в процентах. Ее активы увеличились за год на более чем 1000%. Об этом сообщил Forbes.

В данный момент Бакальчук находится на 165-м месте в рейтинге богатейших людей планеты. Она — самая обеспеченная женщина России, ее состояние достигло 13 млрд долларов. Только 12 отечественных бизнесменов показали более высокие результаты.

Совокупное состояние всех миллиардеров планеты достигло в 2021 году 13,6 трлн долларов, оно увеличилось по сравнению с прошлогодними результатами на 1,6 трлн. Более всего разбогатели американские предприниматели (на 945 млрд), в первую очередь Илон Маск (на 110 млрд).

Состояние Маска оценивается в 266 млрд долларов, к такому успеху привел стремительный рост стоимости SpaceX и Tesla. Сейчас Маск является самым богатым человеком мира, опережая на более чем 70 млрд долларов основателя Amazon Джеффа Безоса, чей капитал вырос лишь на 6 млрд за год.

Хороший рост состояний показали соучредители Google Ларри Пейдж (на 44 млрд долларов) и Сергей Брин (на 42 млрд), а также бизнесмены Ларри Эллисон (на 32 млрд) и Стив Балмер (на 27 млрд).

Индийские миллиардеры прибавили 210 млрд долларов к своему совокупному капиталу, а российские — 145 млрд долларов. Состояние создателя Telegram Павла Дурова увеличилось на более чем 400%, оно достигло 17,2 млрд долларов — это девятый результат в России.

В целом, российские миллиардеры владеют 630 млрд долларов. В 2021 году им удалось вырастить свои активы на 30%. Больше денег находится в руках предпринимателей из четырех стран: Германии (650 млрд), Индии (730 млрд), Китая (2,3 трлн) и США (5 трлн).