В Риме в возрасте 93 лет скончалась режиссерка Лина Вертмюллер. Об этом пишут итальянское агентство Ansa и Variety.

Вертмюллер умерла вечером 8 декабря, по словам ее подруги, «мирно в своем доме, рядом с дочерью и близкими».

Карьера Лины Вертмюллер в кино началась в 1963 году, когда Федерико Феллини нанял ее в качестве помощницы на съемках фильма «8½». В том же году она дебютировала как режиссерка с картиной «Василиски», отмеченной на кинофестивале в Локарно.

Первая лента кинематографистки, которую показали в Каннах, — «Мими-металлист, уязвленный в своей чести» 1972 года. Через три года Вертмюллер стала первой женщиной, номинированной на «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за картину «Паскуалино „Семь красоток“» (всего у ленты было три номинации, включая «Лучший сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке»).

Последний художественный фильм Вертмюллер — «Фаршированные перцы идут в дело» — увидел свет в 2004 году. В 2019-м режиссерка получила почетный «Оскар» и была удостоена звезды на Голливудской аллее славы.