перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Netflix выпустил тизер триллера «Женщина в доме напротив девушки в окне» 4:04
ivanengelshoven/Twitter
Власти Нидерландов выкупят картину Рембрандта у семьи Ротшильдов за 150 млн евро 3:16
Amazon Prime Video показал новый трейлер мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания» 2:27
Основательница Wildberries стала мировым лидером по росту состояния. Оно увеличилось за год на 1000% 1:44
В сети появился трейлер фильма «Дочь короля» с Пирсом Броснаном и Каей Скоделарио 0:43
Анна Кикина станет первым российским космонавтом, который отправится на МКС на корабле Crew Dragon Вчера в 23:39
Alfons Morales/Unsplash
Писатель нашел свои книги на Amazon с завышенным в 144 раза ценником. И датированные XVII веком! Вчера в 22:55
В Москве вручили премии «Знание» за вклад в просвещение. Две из них получил врач Лео Бокерия Вчера в 22:45
ВОЗ: существующие вакцины эффективны против «Омикрон»-варианта Вчера в 21:40
«Открытые студии» «Винзавода» запускают новый сезон. В нем поучаствуют десять молодых художников Вчера в 21:24
Британия вслед за США и Австралией присоединится к бойкоту Игр в Пекине Вчера в 21:07
Триумф петербургского El copitas, сериал о гей-активистах в СССР и другие новости дня
Вчера в 20:32 дайджест
Хочет ли Chanel в метавселенную? Самое интересное из интервью генерального директора Бруно Павловски Вчера в 20:25
«Я в эти санитарные правила не верю»: устроивший стрельбу в МФЦ мужчина признал вину Вчера в 19:54
В США опубликуют феминистскую версию антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» Вчера в 19:08
Мерч благотворительных НКО как основа стильного образа: фонд «Нужна помощь» провел фешен-съемку Вчера в 18:45
«В гостях у Гордона»/YouTube
«Воспринимаю это как полный ******»: Иван Дорн — о конфликте между Россией и Украиной Вчера в 18:03
В Госдуму передали почти 260 тыс. подписей за отмену закона об иностранных агентах Вчера в 18:03
Google подал в суд на двоих россиян. Их подозревают в управлении ботнетом, атаковавшим «Яндекс» Вчера в 18:03
Вышел русский трейлер черно-белой драмы Кеннета Браны «Белфаст» Вчера в 17:46
Отключить рекламу

Netflix выпустил тизер триллера «Женщина в доме напротив девушки в окне»

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:04

Стриминговый сервис Netlix опубликовал тизер психологического триллера «Женщина в доме напротив девушки в окне» («The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window»). Ролик появился на ютьюб-канале компании.

Он показал первые кадры из мини-сериала, в котором Кристен Белл («Вероника Марс») сыграла девушку по имени Анна. Переживающая непростые времена, Анна проводит дни дома за бокалом вина. Однажды она становится свидетельницей убийства, но ее показаниям никто не верит.

Оригинальный тизер
Тизер на русском языке

Девушка, поначалу уверенная, будто видела жестокое преступление, начинает сомневаться в своей адекватности. Полиция утверждает, что обаятельный сосед не причастен ни к какому убийству, а психотерапевт рекомендует Анне не запивать таблетки алкогольными напитками.

«Я чувствую, будто разваливаюсь на части, как карточный домик, как песочный замок после прилива, как шаткий стул или старый драндулет», — говорит Анна в трейлере.

Привиделось ли героине страшное убийство или она в самом деле оказалась свидетелем, можно будет узнать уже 28 января — в этот день сериал появится на Netflix. В шоу будет восемь получасовых эпизодов.

Помимо Белл, в них появятся Майкл Или («Думай, как мужчина»), Том Райли («Невероятные»), Мэри Холланд («Самый счастливый сезон»), Камерон Бриттон («Академия „Амбрелла“»), Самсара Йетт («Бортпроводница»), Кристина Энтони («Разноцветная комедия») и Бенджамин Леви Агилар («Неприлично богатые»).

Создателями проекта выступили Рэйчел Рамрас, Хью Дэвидсон и Ларри Дорф. Среди продюсеров — сама Белл, Уилл Феррелл, Джессика Элбаум, Майкл Леманн и Бритни Сигал.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Кристен Белл
Майкл Или
Хью Дэвидсон
Ларри Дорф
Уилл Феррелл
Майкл Леманн
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить