Netflix выпустил тизер триллера «Женщина в доме напротив девушки в окне»

Он показал первые кадры из мини-сериала, в котором Кристен Белл («Вероника Марс») сыграла девушку по имени Анна. Переживающая непростые времена, Анна проводит дни дома за бокалом вина. Однажды она становится свидетельницей убийства, но ее показаниям никто не верит.

Стриминговый сервис Netlix опубликовал тизер психологического триллера «Женщина в доме напротив девушки в окне» («The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window»). Ролик появился на ютьюб-канале компании.

Девушка, поначалу уверенная, будто видела жестокое преступление, начинает сомневаться в своей адекватности. Полиция утверждает, что обаятельный сосед не причастен ни к какому убийству, а психотерапевт рекомендует Анне не запивать таблетки алкогольными напитками.

«Я чувствую, будто разваливаюсь на части, как карточный домик, как песочный замок после прилива, как шаткий стул или старый драндулет», — говорит Анна в трейлере.

Привиделось ли героине страшное убийство или она в самом деле оказалась свидетелем, можно будет узнать уже 28 января — в этот день сериал появится на Netflix. В шоу будет восемь получасовых эпизодов.

Помимо Белл, в них появятся Майкл Или («Думай, как мужчина»), Том Райли («Невероятные»), Мэри Холланд («Самый счастливый сезон»), Камерон Бриттон («Академия „Амбрелла“»), Самсара Йетт («Бортпроводница»), Кристина Энтони («Разноцветная комедия») и Бенджамин Леви Агилар («Неприлично богатые»).

Создателями проекта выступили Рэйчел Рамрас, Хью Дэвидсон и Ларри Дорф. Среди продюсеров — сама Белл, Уилл Феррелл, Джессика Элбаум, Майкл Леманн и Бритни Сигал.