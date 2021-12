Netflix выпустил тизер триллера «Женщина в доме напротив девушки в окне»

Стриминговый сервис Netlix опубликовал тизер психологического триллера «Женщина в доме напротив девушки в окне» («The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window»). Ролик появился на ютьюб-канале компании.

Он показал первые кадры из мини-сериала, в котором Кристен Белл («Вероника Марс») сыграла девушку по имени Анна. Переживающая непростые времена, Анна проводит дни дома за бокалом вина. Однажды она становится свидетельницей убийства, но ее показаниям никто не верит.