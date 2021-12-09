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Новая Зеландия введет закон о запрете продажи сигарет для будущих поколений

Денис Ламехов
Сегодня в 13:00

Власти Новой Зеландии введут закон, запрещающий продажу сигарет для будущих поколений. Об этом сообщает Reuters.

Люди в возрасте 14 лет и младше начиная с 2027 года навсегда будут лишены возможности покупать сигареты на территории страны. С 2024 года планируется сократить число магазинов, продающих табак, с 2025-го — снизить содержание никотина во всех товарах, где он присутствует.

«Мы хотим, чтобы новые поколения не начинали курить, поэтому намерены сделать преступлением продажу им товаров, содержащих табак», — заявила заместитель главы Минздрава страны Айша Верралл.

Законопроект планируют внести в парламент в июне 2022-го, а к концу года принять в качестве закона. К 2025 году власти страны намерены сократить долю курильщиков до 5% населения, сейчас это количество составляет 11,6% всех жителей старше 15 лет.

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