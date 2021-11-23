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The Weeknd сыграет в сериале HBO «Кумир». Его снимет создатель «Эйфории»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:33

Музыкант The Weeknd сыграет главную роль в сериале «Кумир» («The Idol»), который снимет для телеканала HBO создатель «Эйфории» Сэм Левинсон. Об этом сообщил IndieWire.

Шоу расскажет о загадочном владельце клуба в Лос-Анджелесе, который возглавляет тайный культ. The Weeknd выступит не только центральным актером проекта, но также сценаристом и исполнительным продюсером. Сценарий он напишет вместе с Левинсоном.

История развернется вокруг знакомства и отношений лидера секты с поп-певицей. Разрабатывать сюжет будут, помимо Левинсона и Тесфайе (настоящая фамилия The Weeknd), Реза Фахим, Джозеф Эпштейн, Эшли Левинсон, Кевин Турен, Аарон Л. Гилберт и Мэри Лоус.

Когда «Кумир» выйдет на экраны, пока не сообщается. Также в тайне держится информация о количестве эпизодов в сериале и актерском составе. Шоу станет телевизионным дебютом для The Weeknd, ранее он занимался озвучкой и снялся в фильме «Неограненные драгоценности».

Левинсон уже сотрудничал с HBО. Именно эта компания выпустила драматический сериал «Эйфория» с Зендаей в главной роли. Также на HBO вышел фильм «Лжец, Великий и Ужасный», снятый по сценарию кинематографиста.

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