Хью Джекман и Джоди Комер снимутся в фильме «Смерть Робин Гуда» Майкла Сарноски

Австралийский актер Хью Джекман, известный по фильмам «Люди Икс» и «Австралия», и звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер снимутся в фильме «Смерть Робин Гуда». Об этом сообщил Deadline.
Картину поставит режиссер Майкл Сарноски, выпустивший ленту «Свинья». Он также выступит сценаристом проекта. Среди продюсеров фильм будет Аарон Райдер, работавший над «Престижем» и «Прибытием».
По информации издания, «Смерть Робин Гуда» станет мрачным переосмыслением классической истории о благородном воре Робин Гуде. В фильме главный герой будет бороться со своим прошлым, полным преступлений и убийств.
По сюжету измученный сражениями Робин Гуд окажется тяжело раненым и попадет в руки таинственной женщины, которая предложит ему шанс на спасение. Съемки ленты начнутся в феврале 2025 года.
Фильм профинансирует Lyrical Media. Райдер будет работать над проектом вместе с Эндрю Светтом, Александром Блэком, Джоном Розенбергом, Натали Селлерс и Рамой Готтумуккалой.
«Это не та история о Робин Гуде, которую мы все знали. Вместо нее Майкл создал нечто гораздо более реалистичное и интуитивное», — поделились Райдер и Светт.