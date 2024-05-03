Хью Джекман и Джоди Комер снимутся в фильме «Смерть Робин Гуда» Майкла Сарноски

Сегодня в 19:53
Фото: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/YouTube

Австралийский актер Хью Джекман, известный по фильмам «Люди Икс» и «Австралия», и звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер снимутся в фильме «Смерть Робин Гуда». Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит режиссер Майкл Сарноски, выпустивший ленту «Свинья». Он также выступит сценаристом проекта. Среди продюсеров фильм будет Аарон Райдер, работавший над «Престижем» и «Прибытием».

По информации издания, «Смерть Робин Гуда» станет мрачным переосмыслением классической истории о благородном воре Робин Гуде. В фильме главный герой будет бороться со своим прошлым, полным преступлений и убийств.

По сюжету измученный сражениями Робин Гуд окажется тяжело раненым и попадет в руки таинственной женщины, которая предложит ему шанс на спасение. Съемки ленты начнутся в феврале 2025 года.

Фильм профинансирует Lyrical Media. Райдер будет работать над проектом вместе с Эндрю Светтом, Александром Блэком, Джоном Розенбергом, Натали Селлерс и Рамой Готтумуккалой.

«Это не та история о Робин Гуде, которую мы все знали. Вместо нее Майкл создал нечто гораздо более реалистичное и интуитивное», — поделились Райдер и Светт.

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