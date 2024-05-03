Аня Тейлор-Джой, Крис Эванс, Сальма Хайек и Брендан Фрейзер появятся в «Жертве» Ромена Гавраса

Новый фильм французского режиссера Ромена Гавраса («Мир принадлежит тебе», «Афина») соберет звездный актерский состав. В нем снимутся Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»), Крис Эванс («Мстители»), Сальма Хайек («Фрида») и Брендан Фрейзер («Кит»), сообщил Deadline.
Лента будет называться «Жертва» («Sacrifice»). Гаврас сам написал сценарий проекта вместе с Уиллом Арбери. Для режиссера этот фильм станет первой работой на английском языке.
Сюжет картины расскажет о роскошном благотворительном вечере, который прерывает атака группы агрессивных радикалов. Они, как указывает синопсис фильма, ищут возможность исполнить некое пророчество.
Тейлор-Джой достанется роль антагониста, а Эванс сыграет кинозвезду, которая обречена на смерть вместе с персонажами Хайек и Фрейзера.
Продюсерами ленты станут Роберт Уолак, Гаврас, Тейлор-Джой, Эванс и Арбери.