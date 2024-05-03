Школьник из Башкирии продает свои игрушки, чтобы спасти уличных животных

В башкирском селе Кушнаренково 8-летний школьник Амаль Латыпов продает свои игрушки за самодельным прилавком, чтобы спасти уличных животных. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Игрушки мальчик продает по 20–50 рублей. На все заработанные деньги он покупает корм для бездомных кошек. По словам мамы Амаля, все началось еще прошлым летом, когда возле магазина «Пятерочка» неожиданно прижилось очень много кошек.
В один из дней мальчик подошел к маме и сказал: «У нас же в гараже очень много игрушек лежит. Я уже не маленький, давай их продадим?» Сначала Амаль пытался продавать игрушки на новой аллее в селе, но там ничего не получалось. Тогда он поставил самодельный прилавок на центральной площади.
«Прибегает и говорит: „Мама, я все продал!“ Две-три игрушки у него на руках всего остались. Ну мы и пошли в магазин, купили корм для кошек и покормили их. Вот тогда он загорелся этим, и теперь его уже не остановить!» — рассказала мама Амаля.
Таким образом ребенок работал все прошлое лето, но с началом учебы «бизнес» пришлось приостановить. При этом кошек семья продолжала кормить. Не так давно они создали телеграм-канал «Протяни руку помощи», в который выкладывают фотографии игрушек на продажу.
«Я буду очень рад, что благодаря вашей поддержке и пониманию на одного голодного бездомного животного будет меньше и так с каждым разом», — говорится в одном из постов Амаля.