Школьник из Башкирии продает свои игрушки, чтобы спасти уличных животных

В один из дней мальчик подошел к маме и сказал: «У нас же в гараже очень много игрушек лежит. Я уже не маленький, давай их продадим?» Сначала Амаль пытался продавать игрушки на новой аллее в селе, но там ничего не получалось. Тогда он поставил самодельный прилавок на центральной площади.