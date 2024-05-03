«Ситуация сюр»: выложившая фото бетонщика Евгения девушка извинилась перед ним и рассказала о травле

Девушка Ирина, которая опубликовала фото бетонщика Евгения из Брянской области, принесла мужчине свои извинения. Она заявила в разговоре с изданием «Подъем», что не хотела никого обижать.
Ирина пояснила, что поделилась разочарованием от приложений для знакомств, а критиковать внешность конкретного человека не планировала. «Мне показалось, что эта фотография недостаточно продающая», — отметила женщина.
Она подчеркнула, что сожалеет о публикации скриншота с изображением Евгения, и удивилась, что, «когда у нас постоянно, под каждым комментарием обсуждают девушек в разном формате, такого взрыва почему‑то не происходит».
«Никакого хейта не было. Если бы я хотела поиздеваться, я бы написала какие‑то другие слова. У меня просто история про то, что профиль знакомства — это история, где ты должен себя как‑то презентовать», — сказала Ирина.
Женщина посетовала, что после публикации снимка Евгения столкнулась с травлей. «Я получаю очень много всяких угроз и некрасивых вещей. Мне не очень это приятно. Очень грущу про все комментарии про меня и моего ребенка», — заявила женщина.
Она добавила, что «на самом деле считает, что он [Евгений] сейчас должен воспользоваться шансом, который поможет улучшить его жизнь, если ему нужен шанс как‑то продвинуться».
«Никакого злого умысла не было. Поэтому просто дай бог ему всего хорошего. Без шуток, честно», — сказала Ирина.
Ранее бетонщик Евгений из Брянской области стал героем соцсетей. Его фото завирусились и превратились в мемы, после того как Ирина опубликовала портрет мужчины с подписью «Почему я не люблю приложения для знакомств. Сидишь пять минут и удаляешь профиль на фиг, потому что…».
Пользователи сети вступились за Евгения. В его адрес посыпались множество комплиментов. Лицо мужчины поместили на обложки известных журналов. Ему также предложили бесплатные фотосессии и пожелали встретить свою любовь.