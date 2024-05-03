Туристические визы на Шри-Ланку снова станут платными с 1 июня

Туристические визы для поездок на Шри-Ланку вновь станут платными с 1 июня. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По ее информации, с начала лета стоимость электронной визы на Шри-Ланку составит 75 долларов для путешественников всех возрастов, включая младенцев. Дополнительно туристам придется оплатить еще несколько сборов.
Им предстоит заплатить 18,5 доллара за сервис, а также 9 долларов за предоставление услуги. «Таким образом с 1 июня туристическая виза на Шри-Ланку обойдется в 102,5 доллара или 9400 рублей», — пояснили в АТОР.
В последние месяцы для россиян и граждан еще шести стран действовал особый режим получения виз. Они могли оформить документы для путешествия бесплатно. Еще 1 мая в российском посольстве утверждали, что режим продлили.
До ноября 2023 года электронные визы на Шри-Ланку оформляли за 50 долларов, а визы по прибытию — за 60 долларов. От визовых сборов освобождали детей до 12 лет.