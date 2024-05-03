Леонардо Ди Каприо спродюсирует фильм «Вой» о дружбе собаки и волка

Американский актер Леонардо Ди Каприо, известный по фильмам «Титаник» и «Авиатор», спродюсирует картину под названием «Вой». Она расскажет об удивительной дружбе волка и собаки, сообщил Deadline.
Лента представит события с точки зрения животных. Домашнему псу Гарри предстоит оказаться дома одному и справляться с тем, что его хозяева погибли. На своем пути он встретит волка, с которым ему придется наладить контакт.
Сперва животные отнесутся друг к другу с осторожностью и испугом, но затем привяжутся друг к другу. Помимо волка и пса, героями картины станут и люди — об их роли в истории пока неизвестно.
Режиссером фильма выступит Э.Элиас Меридж («Порожденный», «Тень вампира»). Сценарий ленты написал Кристофер Монгер («Тэмпл Грандин»). «Вой» выпустят компании Premethean Pictures и Argo Films.
Cопродюсером проекта станет экоактивистка и приматолог Джейн Гудолл. Она надеется, что ее будущий фильм поможет защитить популяцию волков и развеять представления о «большом плохом волке».
«Я надеюсь, что мы сможем заставить людей понять потребность волков жить рядом с нами и показать этих священных существ такими, какие они есть», — заявила Гудолл. Съемки «Воя» планируют начать в 2026 году.