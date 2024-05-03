Джордан Пил выпустит документальный сериал о темнокожих ковбоях в духе фильма «Нет»

Американский режиссер Джордан Пил, снявший хорроры «Прочь» и «Мы», выпустит документальный сериал по мотивам своего фильма «Нет». Об этом сообщил Deadline.
Сериал выйдет на стриминговом сервисе Peacock и, как утверждают его создатели, разрушит стереотипы о происхождении ковбоев. Шоу разработают продакшен-компания Monkeypaw Productions и студия Universal Television.
Проект должен будет переписать американскую историю и разоблачить силы, которые стерли фигуры темнокожих ковбоев из истории Дикого Запада и современности. Режиссером, шоураннером и исполнительным продюсером шоу будет Кит МакКуиртер.
Другим исполнительным продюсером станет Пил. Также над сериалом поработают Уин Розенфельд, Джамал Уотсон, Лиз Йель Марш и Саша Дженкинс.
«„Нет“ привлек внимание к истории темнокожих ковбоев в Америке, а этот документальный сериал предложит полное исследование их жизни и вклада в современный культурный ландшафт», — заявила председатель Universal Studio Group Перлена Игбокве.