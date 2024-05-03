Звезда «Дома дракона» Оливия Кук сыграет в картине «Takes One to Know One»

Британская актриса Оливия Кук, известная по сериалу «Дом дракона», сыграет вместе с Джейми Беллом («Без жалости», «Рокетмен») в фильме «Takes One to Know One». Об этом сообщил Deadline.
Картину снимет итальянский режиссер Натали Бьянчери, выпустившая триллер «Волк» с Лили-Роуз Депп. Она представит «нетрадиционный и современный взгляд на отношения».
Сценарий фильма написала Брук Бейкер («Пэм и Томми»). Ее текст вошел в Черный список лучших нереализованных сценариев Голливуда за 2022 год. Съемки ленты пройдут в Италии в конце 2024 года.
Фильм расскажет об Элинор и Лукасе, встретившихся в Риме и обнаруживших, как многое их связывает — страсть к искусству, Италии и друг к другу. Их встреча была бы судьбоносной и счастливой, если бы не одно обстоятельство: оба героя находятся в отношениях с другими людьми.
«Takes One to Know One» разработают компании Potboiler, BCDF Pictures и Chippy Tea Productions. Продюсерами фильма выступили Гейл Иган, Клод Даль Фарра, Брайан Киди и Кук, а также Джош Глик, Брэд Файнстайн и Брук Бейкер.
«Сценарий, написанный Брук, прекрасен и восхитителен, и его можно только дополнить огромным талантом и дальновидностью Натали и Джейми. Работать с такой блестящей командой — это мечта», — прокомментировала Кук.