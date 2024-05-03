Звезда «Дома дракона» Оливия Кук сыграет в картине «Takes One to Know One»

Фильм расскажет об Элинор и Лукасе, встретившихся в Риме и обнаруживших, как многое их связывает — страсть к искусству, Италии и друг к другу. Их встреча была бы судьбоносной и счастливой, если бы не одно обстоятельство: оба героя находятся в отношениях с другими людьми.