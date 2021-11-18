Запрет на оскорбление школьников, первый трейлер «Анны Болейн» и другие новости дня

ЕСПЧ запретил педагогам оскорблять учеников, в том числе в России. Решение было принято после того, как учитель хорватской школы назвал ребенка дураком и деревенщиной за опоздание — мальчику пришлось обращаться за помощью к психологу.

Экс-министра образования Архангельской области приговорили к пяти годам колонии за совращение трех школьниц от 12 до 16 лет. По версии следствия, он вел с ними «беседы сексуальной направленности» в соцсетях, а одной — отправил порно.

Возле Кремля задержали итальянских продюсеров Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути. Они развернули на Манежной площади плакаты своего фильма о диктатуре «Из Италии на Восток», полиция усмотрела в этом попытку проведения пикета.

Помощница режиссера «Ржавчины» Мэми Митчелл подала в суд на Алека Болдуина и других продюсеров вестерна. По ее словам, актер решил сыграть в «русскую рулетку» и вел себя «безрассудно», а в сцене не был прописан какой‑либо выстрел из пистолета.

Валерий Рашкин признался, что незаконно убил лося, отметив, что перепутал его с кабаном. Депутат утверждает, что «стал жертвой стечения обстоятельств» и этим воспользовались люди, устроившие провокацию против него.

Юрий Хованский, арестованный за оправдание терроризма, написал другу письмо из СИЗО. Он обвинил следствие в привлечении к делу подставных свидетелей.

В России зафиксирован новый антирекорд по смертности от коронавируса — за сутки скончался 1251 человек. Суточный прирост по стране составил 37 374 новых случая.

Ветеринары из Новосибирска первыми в мире установили собаке искусственные протезы на все четыре лапы. Дворняжка по кличке Моника осталась без лап в прошлом году — их отрубили живодеры, которые до сих пор не найдены.

Ozon отменил часть заказов акционных книг по 140 рублей, а продавец повысил цены в несколько раз. В пресс-службе компании заявили, что у издательства «Эксмо» произошел сбой и там не смогли обработать заказы в поступившем объеме.

Oriflame заплатит 30 тыс. рублей штрафа за нарушение закона о персональных данных. Такую меру пресечения суд назначил после утечки сканов паспортов 1,3 млн клиентов компании.

Hulu показал тизер комедийного сериала «Пэм и Томми». Картина расскажет о скандале вокруг слитого интимного видео Памелы Андерсон и Томми Ли.

Вышел первый трейлер мини-сериала «Анна Болейн». Шоу посвящено последним месяцам жизни легендарной королевы, главную роль в нем сыграла Джоди Тернер-Смит.