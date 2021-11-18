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Вышел тизер сериала «Пэм и Томми» о скандале вокруг слитого хоум-видео Памелы Андерсон и Томми Ли

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:51

Онлайн-кинотеатр Hulu опубликовал тизер комедийного мини-сериала «Пэм и Томми», который покажет историю брака актрисы Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли. Премьера шоу состоится 2 февраля.

Восьмисерийные «Пэм и Томми» посвящены роману звезды «Спасателей Малибу» и барабанщика рок-группы Mötley Crüe и скандале, который разразился в 1995 году. После медового месяца звездная пара попала в заголовки газет — кто‑то выкрал их интимное видео и выставил на всеобщее обозрение. В трейлере показали, как грабитель заполучил пленку, а также реакцию Андерсон и Ли после того, как они узнают про утечку.

Лили Джеймс и Себастьян Стэн сыграли главные роли. Роль похитителя видео исполнил Сет Роган. Актер перевоплотился в Рэнда Готье, бывшего порноактера, а теперь электрика — Ли уволил его, не заплатив ни копейки, и тот в ответ украл у музыканта сейф, внутри которого лежала камера с записями.

Режиссером шоу выступил Крейг Гиллеспи («Тоня против всех»), а сценарий написал Роберт Сигел.

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