Вышел тизер сериала «Пэм и Томми» о скандале вокруг слитого хоум-видео Памелы Андерсон и Томми Ли

Онлайн-кинотеатр Hulu опубликовал тизер комедийного мини-сериала «Пэм и Томми», который покажет историю брака актрисы Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли. Премьера шоу состоится 2 февраля.

Восьмисерийные «Пэм и Томми» посвящены роману звезды «Спасателей Малибу» и барабанщика рок-группы Mötley Crüe и скандале, который разразился в 1995 году. После медового месяца звездная пара попала в заголовки газет — кто‑то выкрал их интимное видео и выставил на всеобщее обозрение. В трейлере показали, как грабитель заполучил пленку, а также реакцию Андерсон и Ли после того, как они узнают про утечку.