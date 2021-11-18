«Эксмо» начал продавать на Ozon книги по 140 рублей. Магазин отменил часть заказов по низкой цене

Издательство «Эксмо» начало продавать на Ozon книги по акционной цене за 140 рублей. Когда литературу стали покупать слишком много пользователей, интернет-магазин отменил заказы и повысил цену. На это обратил внимание читатель VC.ru.

По его словам, 17 ноября он купил на Ozon девять книг по сниженной цене, но на следующий день маркетплейс отменил его заказы и вернул деньги. На его почту пришло письмо, в котором магазин извинился перед покупателем за ситуацию, которая произошла «по их вине», и предложил заказать книги повторно, только теперь они стоят в несколько раз дороже — от 500 рублей.

С такой же проблемой столкнулись и другие читатели издания, а также пользователи твиттера.