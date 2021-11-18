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«Эксмо» начал продавать на Ozon книги по 140 рублей. Магазин отменил часть заказов по низкой цене

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:57

Издательство «Эксмо» начало продавать на Ozon книги по акционной цене за 140 рублей. Когда литературу стали покупать слишком много пользователей, интернет-магазин отменил заказы и повысил цену. На это обратил внимание читатель VC.ru.

По его словам, 17 ноября он купил на Ozon девять книг по сниженной цене, но на следующий день маркетплейс отменил его заказы и вернул деньги. На его почту пришло письмо, в котором магазин извинился перед покупателем за ситуацию, которая произошла «по их вине», и предложил заказать книги повторно, только теперь они стоят в несколько раз дороже — от 500 рублей.

С такой же проблемой столкнулись и другие читатели издания, а также пользователи твиттера.

Ozon ответил недовольным покупателям в комментариях. Там объяснили, что из‑за ошибки партнера количество книг по сниженной цене на сайте было указано неверно: «Книги по акции быстро закончились, остальные, к сожалению, партнер был вынужден отменить».

На сайте «Эксмо» объяснили ситуацию техническим сбоем, из‑за которого низкая стоимость товаров продолжала отображаться даже после того, как книги закончились.

Однако покупатели, которым отменили заказ, отметили, что эти же книги все еще есть в продаже по более высоким ценам. Они предложили написать коллективное жалобу в Роспотребнадзор.

Похожий случай на Ozon случился в начале ноября. Маркетплейс отменил аномально дешевые заказы, которые из‑за масштабного сбоя продавались по цене от 1 до 50 рублей, и вернул деньги покупателям. Роспотребнадзор посчитал действия интернет-магазина незаконными.

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