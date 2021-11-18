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Oriflame оштрафовали на 30 тыс. рублей за утечку сканов паспортов более миллиона клиентов

Виктория Шанина
Сегодня в 15:35

Мировой судья Хамовнического района Москвы назначил компании Oriflame Cosmetics штраф в размере 30 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анну Локтеву.

Компанию признали виновной по статье 13.11 КоАП. Как пояснили в суде, правонарушение выразилось в предоставлении неопределенному кругу лиц доступа к личным данным клиентов Oriflame.

В августе на теневой площадке RaidForums появилось объявление о продаже базы со сканами паспортов более 1,3 млн российских клиентов Oriflame. Компания заявила, что она подверглась серии хакерских атак 31 июля и 1 августа, но взлом не затронул номера банковских счетов, телефоны, пароли и денежные операции пользователей.

По оценке управляющего RTM Group Евгения Царева, такая база с паспортами стоит на черном рынке сотни тысяч долларов. Злоумышленники могут использовать ее, чтобы взять микрозайм, зарегистрировать домены в зоне .ru, сим-карты или кошельки платежных систем.

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