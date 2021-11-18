У Кремля задержали двух итальянских продюсеров. Они представляли свой фильм о диктатуре

Московские полицейские задержали возле Кремля итальянских продюсеров Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

В Россию Паганелли и Ричепути приехали, чтобы представить фильм «Из Италии на Восток» («Est — Dittatura Last Minute»), который они продюсировали. Картина рассказывает о диктатуре в странах СССР во времена холодной войны.

18 ноября продюсеры вышли на Манежную площадь и развернули плакаты, представляющие их фильм. Сотрудники полиции их задержали за проведение одиночных пикетов и доставили в отдел «Китай-город».

Маурицио Паганелли опубликовал в фейсбуке фото, где он стоит на фоне Государственного исторического музея с плакатом в руках.