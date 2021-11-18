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Помощница режиссера «Ржавчины» подала в суд на Алека Болдуина. Это уже второй иск к актеру

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:55

Мэми Митчелл, помощница режиссера по сценарию «Ржавчины», подала в суд на Алека Болдуина и других продюсеров вестерна. Она назвала поведение актера на съемочной площадке «безрассудным», передает Би-би-си.

По словам Митчелл, в сцене не предусматривался выстрел из пистолета Болдуина, которым он случайно убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу. В сценарии были прописаны три крупных плана: глаз персонажа Болдуина, пятно крови на его плече и рука, тянущаяся к кобуре, из которой актер вытаскивает оружие.

Адвокат Митчелл сравнила поведение Болдуина с «русской рулеткой, когда он выстрелил из ружья, не проверив его и не попросив оружейника сделать это в его присутствии», и пожаловалась на несоблюдение актером и продюсерами протоколов безопасности.

В иске Митчелл заявляет, что стояла в метре от Болдуина в момент выстрела. Женщина обвиняет его в умышленном причинении эмоционального стресса и вреда и требует компенсации, размер которой не раскрывается.

Среди других ответчиков, перечисленных в иске, — реквизитор по оружию Ханна Гутьеррес-Рид, помощник постановщика Дэвид Холлс и несколько продюсерских компаний.

В данный момент власти продолжают расследование трагедии на съемках «Ржавчины», пока не было выдвинуто никаких обвинений.

11 ноября иск к Болдуину, помощнику режиссера Холлсу и реквизитору Гутьеррес-Рид выдвинул руководитель команды осветителей Сергей Светной. Он заявил, что халатность с оружием вызвала у него «серьезные эмоциональные страдания, которые будут преследовать его вечно», а погибшая Хатчинс была его другом, и он держал ее за голову, когда она умирала.

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