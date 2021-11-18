В России за сутки от ковида умер 1251 человек. Это новый максимум

В России вновь антирекорд по смертности от COVID-19. За сутки умер 1251 человек, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 4 больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено накануне. За весь период от коронавируса скончались 260 335 человек.

Суточный прирост по стране составил 37 374 новых случая (на 748 больше, чем вчера). На первом месте по этому показателю Москва — 4062 заражений. Следом идут Петербург, Самарская область, Подмосковье, Крым и Краснодарский край.