В России за сутки от ковида умер 1251 человек. Это новый максимум

В России вновь антирекорд по смертности от COVID-19. За сутки умер 1251 человек, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 4 больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено накануне. За весь период от коронавируса скончались 260 335 человек.
Суточный прирост по стране составил 37 374 новых случая (на 748 больше, чем вчера). На первом месте по этому показателю Москва — 4062 заражений. Следом идут Петербург, Самарская область, Подмосковье, Крым и Краснодарский край.
Общее число выявленных в стране случаев увеличилось до 9 219 912. За последние сутки выздоровели 36 414 пациента, за все время — 7 919 250.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 254,2 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (46,9 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,6 млн).